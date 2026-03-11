médiévales du château langoiran château de langoiran Langoiran
médiévales du château langoiran château de langoiran Langoiran samedi 30 mai 2026.
médiévales du château langoiran
château de langoiran Au pied du château Langoiran Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Les médiévales de Langoiran offrent un spectacle de combattants sortis du moyen âge avec leur camp et des ateliers qui nous montrent différents aspects de la vie quotidienne féodale. La présence d’artisans bien de notre époque complètera l’intérêt de cette manifestation pour tous les publics. Une restauration sur place vous attend. .
château de langoiran Au pied du château Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 89 87 27 chateaudelangoiran@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : médiévales du château langoiran
L’événement médiévales du château langoiran Langoiran a été mis à jour le 2026-03-09 par OT de l’Entre-deux-Mers