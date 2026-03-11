médiévales du château langoiran château de langoiran Langoiran

médiévales du château langoiran

château de langoiran Au pied du château Langoiran Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Les médiévales de Langoiran offrent un spectacle de combattants sortis du moyen âge avec leur camp et des ateliers qui nous montrent différents aspects de la vie quotidienne féodale. La présence d’artisans bien de notre époque complètera l’intérêt de cette manifestation pour tous les publics. Une restauration sur place vous attend. .

+33 6 25 89 87 27 chateaudelangoiran@hotmail.fr

