Informations pratiques

Vallon-sur-Gée

Médié’Vallon

Centre bourg Vallon-sur-Gée Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Fête médiévale autour des noces de Anne de Champagne

Venez vous replonger dans le XVème siècle lors des noces d ‘Anne de Champagne. A l’occasion, le village sera en fête avec de nombreux exposants médiévaux, restauration, musique et danse. Notre Dame de Vallon lancera le long de la journée de nombreuses animations, combat d’épée, archer, dictée médiévale etc.. Jeux d’énigme à faire en famille. Le soir, un cortège nous mènera au grand banquet au sein du château la Grange Moreau pour festoyer, danser jusqu’au bout de la nuit. .

Centre bourg Vallon-sur-Gée 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 02 27 16 07 medievallon72540@gmail.com

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English :

Medieval Festival Celebrating the Wedding of Anne of Champagne

L’événement Médié’Vallon Vallon-sur-Gée a été mis à jour le 2026-07-21 par CDT72