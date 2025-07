Médiéva’Lo-atelier décoration de chasuble au Tiers Lieu numériques Loriol-sur-Drôme

Médiéva’Lo-atelier décoration de chasuble au Tiers Lieu numériques Loriol-sur-Drôme mercredi 23 juillet 2025.

Médiéva’Lo-atelier décoration de chasuble au Tiers Lieu numériques

Place de la fraternité Loriol-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-23

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

le Tiers-Lieu Numérique et sa Micro folie vous propose des ateliers tous les mercredis de juillet jusqu’à la fête médiévale. sur inscriptions. Décoration de chasuble.

.

Place de la fraternité Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 42 66 69

English :

the Tiers-Lieu Numérique and its Micro folie offer workshops every Wednesday in July right up to the medieval festival. Chasuble decoration.

German :

der Tiers-Lieu Numérique und seine Micro folie bieten Ihnen jeden Mittwoch im Juli bis zum Mittelalterfest Workshops an. auf Anmeldung. Verzierung eines Messgewandes.

Italiano :

il Tiers-Lieu Numérique e la sua Micro folie propongono laboratori ogni mercoledì di luglio fino alla festa medievale. Decorazione della casula.

Espanol :

el Tiers-Lieu Numérique y su Micro folie ofrecen talleres todos los miércoles de julio hasta la fiesta medieval. Decoración de casullas.

L’événement Médiéva’Lo-atelier décoration de chasuble au Tiers Lieu numériques Loriol-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme