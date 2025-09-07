Mediliane en fête ! Loireauxence

Mediliane en fête ! Loireauxence dimanche 7 septembre 2025.

Mediliane en fête !

Parc de la Mabiterie Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

L’association Mediliane propose sa 3ème fête annuelle pour petits et grands !

L’association Mediliane propose sa 3e fête annuelle pour petits et grands !

Une fête modeste mais géniale ! Chaque année, Médiliane (association de médiation par l’animal) organise sa fête. Cette année, de 10h30 à 12h, une balade contée par Mathieu Trichet de la Compagnie Luciole et Grillons avec Questy et Nanon les ânesses, vous est proposée.

Le midi restauration frites/saucisses et bar,

L’après-midi, le conteur Mathieu Trichet alternera avec Sarah Brenot (salsa/bossa) pour l’animation.

Des balades avec les ânesses, de la médiation asine, des jeux de plateau, des ateliers bricolage, une pêche à la ligne et du grimpe d’arbres sont au programme.

Entrée gratuite, nous vous attendons ! .

Parc de la Mabiterie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 15 98 66 assomediliane44370@orange.fr

English :

The Mediliane association offers its 3rd annual festival for young and old!

German :

Der Verein Mediliane bietet sein 3. jährliches Fest für Groß und Klein an!

Italiano :

L’associazione Mediliane organizza il suo 3° festival annuale per grandi e piccini!

Espanol :

La asociación Mediliane organiza su 3er festival anual para grandes y pequeños

L’événement Mediliane en fête ! Loireauxence a été mis à jour le 2025-08-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis