MEDINE 1ERE PARTIE – LE TEMPS MACHINE Joue Les Tours

MEDINE 1ERE PARTIE Début : 2025-10-11 à 19:30. Tarif : – euros.

Narrateur infatigable, dépeignant les dérives de notre société et ses contradictions, Médine manie la langue de Molière comme personne, alternant humour et gravité avec finesse depuis plus de 20 ans. La constance de ses combats, tous menés de front, ont démontré son intégrité artistique. Ayant signé certains des plus beaux textes de rap français, Médine ne cesse pour autant de se renouveler, de se remettre en question, afin de toujours nous surprendre, lui qui est si à l’aise dans l’art du contre-pied.

LE TEMPS MACHINE 45-49 rue des Martyrs 37300 Joue Les Tours 37