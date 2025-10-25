Médine Grande Carène Brest

Grande Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25 23:30:00

2025-10-25

Si vous aimez Kery James, Youssoupha et Dinos, vous aimerez cet artiste à la plume affûtée et aux verbes en étendard, qui traversent deux décennies de rap sans jamais fléchir, entre uppercuts politiques et tendresses lucides. Avec Stentor, il revient en force entre trap rageuse et boom-bap lettré, fidèle à son art du contre-pied. Plus qu’un rappeur un passeur, un rassembleur et un pilier.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 19:30

Réservation fortement recommandée. .

Grande Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne

L’événement Médine Brest a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole