Médine Concert Limoges Centre Culturel Municipal John-Lennon Limoges

Centre Culturel Municipal John-Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-10

Narrateur infatigable, dépeignant les dérives de notre société et ses contradictions, Médine manie la langue de Molière comme personne, alternant humour et gravité avec finesse depuis plus de 20 ans. La constance de ses combats, tous menés de front, ont démontré son intégrité artistique. Ayant signé certains des plus beaux textes de rap français, Médine ne cesse pour autant de se renouveler, de se remettre en question, afin de toujours nous surprendre, lui qui est si à l’aise dans l’art du contre-pied. Après le succès de sa tournée Médine France Tour, le rappeur s’est lancé le défi de fêter ses 20 ans de carrière avec un spectacle acoustique. 20 représentations pour un succès retentissant montrant une facette plus intime, familiale et chaleureuse du Havrais. Médine, qui a su fédérer autour de titres mémorables comme “Grand Paris”, est plus que jamais dans une logique de rassemblement. .

