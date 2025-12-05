MEDINE – COSEC Les Mureaux

MEDINE – COSEC Les Mureaux vendredi 5 décembre 2025.

MEDINE Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Préparez-vous à vivre une soirée puissante : Médine monte sur scène pour un concert exceptionnel qui mêle textes percutants, énergie brute et émotions sincères. Figure incontournable du rap français, Médine est bien plus qu’un artiste : il est un porte-voix, un poète urbain, un militant du verbe. Avec son nouvel album Stentor , il continue de repousser les limites du genre et de faire résonner des thématiques sociales, politiques et personnelles avec une force rare. Sur scène, Médine c’est un mélange de puissance scénique et de réflexion, une performance qui ne laisse jamais indifférent.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COSEC Rue Salvador Allende 78130 Les Mureaux 78