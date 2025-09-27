MEDINE – LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux

MEDINE Début : 2025-09-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Narrateur infatigable, dépeignant les dérives de notre société et ses contradictions, Médine manie la langue de Molière comme personne, alternant humour et gravité avec finesse depuis plus de 20 ans. La constance de ses combats, tous menés de front, ont démontré son intégrité artistique. Après le succès de sa tournée Médine France Tour, le rappeur s’est lancé le défi de fêter ses 20 ans de carrière avec un spectacle acoustique. 20 représentations pour un succès retentissant montrant une facette plus intime, familiale et chaleureuse du havrais. Médine, qui a su fédérer autour de titres mémorables comme Grand Paris, est plus que jamais dans une logique de rassemblement, démontrant la force et l’universalité de son message. Avec ce neuvième album intitulé STENTOR, publié en 2 chapitres, Médine signe un retour détonnant, prouvant qu’il sait encore manier le fond et la forme, avec des punchlines assassines.

LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX 1, Avenue Aristide Briand 27000 Evreux 27