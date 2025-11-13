MEDINE – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

MEDINE – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne jeudi 13 novembre 2025.

MEDINE Début : 2025-11-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Narrateur infatigable, dépeignant les dérives de notre société et ses contradictions, Médine manie la langue de Molière comme personne, alternant humour et gravité avec finesse depuis plus de 20 ans. La constance de ses combats, tous menés de front, ont démontré son intégrité artistique, faisant fi des polémiques futiles. Utilisant à la perfection l’art du storytelling, le havrais nous plonge dans des textes puissamment imagés offrant à l’auditeur des titres bouleversants comme la remarquable série des “Enfant du Destin”.Ayant signé certains des plus beaux textes de rap français, Médine ne cesse pour autant de se renouveler, de se remettre en question, afin de toujours nous surprendre, lui qui est si à l’aise dans l’art du contre-pied. Médine dans une logique de rassemblement, démontrant la force et l’universalité de son message. Celui qui a su fédérer autour de titres mémorables comme “Grand Paris” se veut aujourd’hui fédérateur avec ce 9ème album intitulé “STENTOR”, séparé en 2 chapitres. “STENTOR, act I” sortira le 16 Mai 2025 et posera la première pierre à ce nouvel édifice du rap français.PITCH PROJET : STENTOR, act I signe le retour détonnant de Médine après plusieurs années sans projet musical. L’artiste havrais, qui vient de fêter ses 20 ans de carrière, vient nous prouver qu’il sait encore manier le fond et la forme, avec des punchlines assassines sur des instrumentales boom-bap & trap parsemées de samples. Avec Kaonefy à la composition & la réalisation (également présent sur “Médine France”), Médine se renouvelle une nouvelle fois et prouve à ses auditeurs qu’on pourra encore compter sur lui dans les années à venir.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69