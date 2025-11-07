Médine La BAM Metz

La BAM Boulevard d’Alsace Metz Moselle

Narrateur infatigable, dépeignant les dérives de notre société et ses contradictions, Médine manie la langue de Molière comme personne, alternant humour et gravité avec finesse depuis plus de 20 ans. La constance de ses combats, tous menés de front, ont démontré son intégrité artistique. Ayant signé certains des plus beaux textes de rap français, Médine ne cesse pour autant de se renouveler, de se remettre en question, afin de toujours nous surprendre, lui qui est si à l’aise dans l’art du contre-pied. Après le succès de sa tournée Médine France Tour (+ de 70 dates en France, Suisse et Belgique, quasiment toutes sold-out), le rappeur s’est lancé le défi de fêter ses 20 ans de carrière avec un spectacle acoustique. Vingt représentations pour un succès retentissant montrant une facette plus intime, familiale et chaleureuse du Havrais. Médine, qui a su fédérer autour de titres mémorables comme “Grand Paris”, est plus que jamais dans une logique de rassemblement, démontrant la force et l’universalité de son message. Avec ce 9ème album intitulé STENTOR, publié en 2 chapitres, Médine signe un retour détonnant, prouvant qu’il sait encore manier le fond et la forme, avec des punchlines assassines sur des instrumentales boom-bap & trap parsemées de samples.Tout public

A tireless narrator, depicting the excesses of our society and its contradictions, Médine handles the language of Molière like no one else, alternating humor and gravity with finesse for over 20 years. The constancy of his battles, all fought at the same time, has demonstrated his artistic integrity. Having penned some of the finest lyrics in French rap, Médine never ceases to renew and challenge himself, never ceasing to surprise us, as he is so comfortable in the art of the counterpoint. Following the success of his Médine France Tour (over 70 dates in France, Switzerland and Belgium, almost all of which sold out), the rapper set himself the challenge of celebrating his 20-year career with an acoustic show. Twenty performances were a resounding success, showing a more intimate, family-oriented and warm-hearted side of the man from Le Havre. Médine, who has succeeded in uniting people around memorable tracks such as « Grand Paris », is more than ever committed to bringing people together, demonstrating the strength and universality of his message. With his 9th album, STENTOR, released in 2 chapters, Médine makes an explosive comeback, proving that he still knows how to handle both form and content, with murderous punchlines set to boom-bap & trap instrumentals sprinkled with samples.

Als unermüdlicher Erzähler, der die Auswüchse unserer Gesellschaft und ihre Widersprüche schildert, beherrscht Médine die Sprache Molières wie kein anderer und wechselt seit über 20 Jahren feinfühlig zwischen Humor und Ernsthaftigkeit. Die Beständigkeit seiner Kämpfe, die er alle gleichzeitig austrägt, hat seine künstlerische Integrität unter Beweis gestellt. Médine, der einige der schönsten Texte des französischen Raps geschrieben hat, hört nicht auf, sich zu erneuern und sich selbst in Frage zu stellen, um uns immer wieder zu überraschen, da er sich in der Kunst des Gegenangriffs so wohl fühlt. Nach dem Erfolg seiner Tournee Médine France Tour (+ 70 Termine in Frankreich, der Schweiz und Belgien, die fast alle ausverkauft waren), stellte sich der Rapper der Herausforderung, sein 20-jähriges Karrierejubiläum mit einer akustischen Show zu feiern. Zwanzig Auftritte für einen durchschlagenden Erfolg, der eine intimere, familiäre und warmherzige Seite des Mannes aus Le Havre zeigt. Médine, der es verstanden hat, mit unvergesslichen Titeln wie Grand Paris » die Menschen zu vereinen, ist mehr denn je darauf bedacht, die Menschen zusammenzubringen und die Kraft und Universalität seiner Botschaft zu demonstrieren. Mit seinem neunten Album STENTOR, das in zwei Kapiteln veröffentlicht wurde, meldet sich Médine mit einem explosiven Comeback zurück und beweist, dass er es immer noch versteht, Inhalt und Form zu kombinieren.

Narratore instancabile, che ritrae gli eccessi della nostra società e le sue contraddizioni, Médine maneggia il linguaggio di Molière come nessun altro, alternando con finezza umorismo e gravità da oltre 20 anni. La coerenza delle sue battaglie, tutte combattute contemporaneamente, ha dimostrato la sua integrità artistica. Autore di alcuni dei testi più belli del rap francese, Médine non smette mai di rinnovarsi e di sfidarsi, non smette mai di sorprenderci con la sua padronanza dell’arte del contrappunto. Dopo il successo del suo Médine France Tour (oltre 70 date in Francia, Svizzera e Belgio, quasi tutte sold out), il rapper si è posto la sfida di celebrare i suoi 20 anni di carriera con uno spettacolo acustico. Venti esibizioni e un successo strepitoso, che hanno mostrato un lato più intimo, familiare e caloroso dell’uomo di Le Havre. Médine, che ha riunito le persone attorno a brani memorabili come Grand Paris, è più che mai impegnato a riunire le persone, dimostrando la forza e l’universalità del suo messaggio. Con il suo nono album, STENTOR, pubblicato in due capitoli, Médine ha fatto un ritorno esplosivo, dimostrando di saper ancora combinare contenuto e forma, con punchlines devastanti incastonate in strumentali boom-bap e trap cosparsi di campioni.

Narrador incansable, retratando los excesos de nuestra sociedad y sus contradicciones, Médine maneja como nadie el lenguaje de Molière, alternando humor y gravedad con finura desde hace más de 20 años. La coherencia de sus batallas, libradas todas al mismo tiempo, ha demostrado su integridad artística. Autor de algunas de las mejores letras del rap francés, Médine no deja de renovarse y desafiarse, sin dejar de sorprendernos con su dominio del arte del contrapunto. Tras el éxito de su gira Médine France Tour (más de 70 fechas en Francia, Suiza y Bélgica, casi todas con entradas agotadas), el rapero se propuso el reto de celebrar sus 20 años de carrera con un espectáculo acústico. Veinte actuaciones y un éxito rotundo, mostrando un lado más íntimo, familiar y cálido del hombre de Le Havre. Médine, que ha reunido a la gente en torno a temas memorables como Grand Paris, se compromete más que nunca a unir a la gente, demostrando la fuerza y la universalidad de su mensaje. Con su 9º álbum, STENTOR, publicado en 2 capítulos, Médine ha hecho un regreso explosivo, demostrando que todavía sabe cómo combinar contenido y forma, con demoledores punchlines ajustados a instrumentales boom-bap & trap salpicados de samples.

