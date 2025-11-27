Médine Warehouse Nantes

Médine Warehouse Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 20:00 – 22:30

Gratuit : non 30 € 30 € Billetterie : warehouse-nantes.fr, ospectacles.fr Tout public, Adulte

Médine débarque au Warehouse pour fêter ses 20 ans de carrière.Avis aux nostalgique du rap des années 90’s – 00’s : Médine arrive pour un concert de légende dans l’Ouest.Narrateur infatigable, il s’est lancé le défi de fêter ses 20 ans de carrière avec un spectacle acoustique. 20 représentations pour un succès retentissant montrant une facette plus intime, familiale et chaleureuse du Havrais.Médine, qui a su fédérer autour de titres mémorables comme “Grand Paris”, est plus que jamais dans une logique de rassemblement. Avec son 9e album intitulé “Stentor”, publié en 2 chapitres, Médine signe un retour détonnant, prouvant qu’il sait encore manier le fond et la forme sur des instrumentales boom-bap & trap parsemées de samples. + en 1ère partie : Morgan Concert à 20hOuverture des portes à 19h – Fermeture des portes à 22h30

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.ospectacles.fr/