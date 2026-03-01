MÉDITATION ARTISTIQUE

Local des associations Vialas Lozère

Tarif : – – 5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Vivre à Vialas vous propose un atelier de méditation artistique animé par Anaïs Abrard.

Cet atelier Mas saison intérieure est une initiation à l’art thérapie.

Sur inscription pour les adultes.

Vivre à Vialas vous propose un atelier de méditation artistique animé par Anaïs Abrard.

Cet atelier Mas saison intérieure est une initiation à l’art thérapie.

Sur inscription pour les adultes. .

Local des associations Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59 vivreavialas@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vivre à Vialas offers an artistic meditation workshop led by Anaïs Abrard.

This Mas saison intérieure workshop is an introduction to art therapy.

Registration required for adults.

L’événement MÉDITATION ARTISTIQUE Vialas a été mis à jour le 2026-03-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère