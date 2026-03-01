MÉDITATION ARTISTIQUE Vialas

Vivre à Vialas vous propose un atelier de méditation artistique animé par Anaïs Abrard.
Cet atelier Mas saison intérieure est une initiation à l’art thérapie.
Sur inscription pour les adultes.
Local des associations Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59  vivreavialas@gmail.com

English :

Vivre à Vialas offers an artistic meditation workshop led by Anaïs Abrard.
This Mas saison intérieure workshop is an introduction to art therapy.
Registration required for adults.

