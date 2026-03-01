MÉDITATION ARTISTIQUE Vialas
MÉDITATION ARTISTIQUE
Local des associations Vialas Lozère
Tarif : – – 5 EUR
Adulte
Début : 2026-03-26
Vivre à Vialas vous propose un atelier de méditation artistique animé par Anaïs Abrard.
Cet atelier Mas saison intérieure est une initiation à l’art thérapie.
Sur inscription pour les adultes.
Local des associations Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59 vivreavialas@gmail.com
English :
Vivre à Vialas offers an artistic meditation workshop led by Anaïs Abrard.
This Mas saison intérieure workshop is an introduction to art therapy.
Registration required for adults.
L’événement MÉDITATION ARTISTIQUE Vialas a été mis à jour le 2026-03-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère