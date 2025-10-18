Méditation avec Bain Sonore La Grande Tuilière Grignan

Méditation avec Bain Sonore La Grande Tuilière Grignan samedi 18 octobre 2025.

Méditation avec Bain Sonore

La Grande Tuilière Domaine de Montine Grignan Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-18

La Sonothérapie est une thérapie par le son et les vibrations qui apportent détente et relaxation. Elle soulage de nombreux maux, apporte de l’ancrage et aide au lâcher prise.

La Grande Tuilière Domaine de Montine Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 54 21 contact@domainedemontine.fr

English :

Sonotherapy is a sound and vibration therapy that brings relaxation. It relieves many aches and pains, anchors the body and helps to let go.

German :

Die Sonotherapie ist eine Therapie mit Klängen und Vibrationen, die für Entspannung und Erholung sorgen. Sie lindert zahlreiche Beschwerden, sorgt für Erdung und hilft beim Loslassen.

Italiano :

La sonoterapia è una terapia che utilizza suoni e vibrazioni per favorire il rilassamento. Allevia molti dolori, dà un senso di radicamento e aiuta a lasciarsi andare.

Espanol :

La sonoterapia es una terapia que utiliza sonidos y vibraciones para relajar. Alivia muchos dolores y molestias, proporciona una sensación de conexión a tierra y ayuda a soltarse.

L’événement Méditation avec Bain Sonore Grignan a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes