Méditation avec Léa Les Bucoliques Le Tréport
Méditation avec Léa Les Bucoliques Le Tréport jeudi 12 février 2026.
Méditation avec Léa
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 10:30:00
fin : 2026-02-12 11:30:00
Date(s) :
2026-02-12
30 minutes de méditation guidée et un temps de discussion autour d’une boisson !
Sur inscription. 5€, boisson comprise. .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Méditation avec Léa
L’événement Méditation avec Léa Le Tréport a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers