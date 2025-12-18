Méditation Brebotte

Méditation

La Pause Bien-être Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Fabienne vous propose une soirée de méditation axée sur le chakra de la gorge, centre de l’expression de soi et de la communication. .

La Pause Bien-être Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com

English : Méditation

