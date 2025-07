MÉDITATION CHAMPÊTRE Saint-Chély-d’Apcher

MÉDITATION CHAMPÊTRE Saint-Chély-d'Apcher samedi 2 août 2025.

MÉDITATION CHAMPÊTRE

48 rue Théophile Roussel Saint-Chély-d'Apcher Lozère

Gratuit

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 09:00:00

fin : 2025-08-29 12:30:00

Date(s) :

2025-08-02

Le Bureau d’Information Touristique de Saint-Chély d’Apcher accueille les peintures de Cathy Cavalier.

Comme le plateau d’Aubrac accueille ses pas, nourrit son inspiration.

Au gré du temps, son nom s’installe, ses œuvres déplacent… Sa formation d’artiste peintre prend sa source

dans l’école d’art la plus prestigieuse…celle de la nature. Et quant à parler d’art, celui d’y affûter ses sens et sa sensibilité, en son sein, on ne peut trouver plus intense. En découle, un profond cheminement, au long cours. L’observation dans toute sa profondeur, se lie à sa sensibilité, ouvrant les portes du beau, du réel, du vivant.

Ainsi naissait, naturellement, un parcours vers une peinture paysagiste, un impressionnisme, presque du pointillisme, proche du réalisme. Dans sa peinture à l’huile, le détail qu’elle affectionne particulièrement, forme un écrin. De multiples petites touches viennent sur sa toile, comme une brodeuse tisse ses points sur tapisserie. Aussi affirme-t-elle, avec sa plus solide conviction, que sa plus grande influence, et celle qui la portera toujours, reste celle de la nature.

Égrainer le nom de ses toiles est déjà un plaisir…

Buron du Trap haut, Emoi printanier, Deuil sur les ruines d’un buron, bruyères en lisière de forêt, le Buron et les épilobes, récolte de narcisses, Davalade…etc. Ces nom portent la promesse d’un voyage sensoriel intense, à son talent de peintre s’ajoute aussi celui de l’écriture, qui par quelques sentiers discrets, prend sa source sur le même cheminement. Les mots viennent remplacer le pointillisme des couleurs et fourmillent de tout autant de détails.

Auteure d’un livre L’Aubrac à la pointe de mon pinceau , son écriture tout en grâce et poésies, émaille son ouvrage, tantôt informatif, tantôt contemplatif.

L’artiste sera présente les jeudi matin de 9h30 à 12h00 et sur rendez vous pour ceux qui le souhaiterais.

Elle vous convie à son vernissage, le jeudi 7 août de 10h30 à 12h à l’Office de Tourisme de Saint Chély d’Apcher. .

English :

The Tourist Information Office in Saint-Chély d?Apcher welcomes the paintings of Cathy Cavalier.

Just as the Aubrac plateau welcomes her footsteps, nourishes her inspiration. A journey towards landscape painting, impressionism, almost pointillism, close to realism.

The artist will be present on Thursday mornings from 9:30 to 12:00 and by appointment for those who wish.

German :

Das Touristeninformationsbüro von Saint-Chély d’Apcher empfängt die Gemälde von Cathy Cavalier.

Wie die Hochebene von Aubrac ihre Schritte aufnimmt und ihre Inspiration nährt. Ein Weg zu einer Landschaftsmalerei, einem Impressionismus, fast einem Pointillismus, nahe am Realismus.

Die Künstlerin ist donnerstags von 9:30 bis 12:00 Uhr anwesend und nach Vereinbarung.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo di Saint-Chély d’Apcher accoglie i dipinti di Cathy Cavalier.

Così come l’altopiano di Aubrac accoglie i suoi passi, nutre la sua ispirazione. Un viaggio verso la pittura di paesaggio, impressionista, quasi puntinista, vicina al realismo.

L’artista sarà presente il giovedì mattina dalle 9:30 alle 12:00 e su appuntamento per chi lo desidera.

Espanol :

La Oficina de Turismo de Saint-Chély d’Apcher acoge los cuadros de Cathy Cavalier.

Al igual que la meseta de Aubrac acoge sus pasos, alimenta su inspiración. Un viaje hacia la pintura paisajista, impresionista, casi puntillista, cercana al realismo.

La artista estará presente los jueves por la mañana de 9:30 a 12:00 y con cita previa para aquellos que lo deseen.

