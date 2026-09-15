Méditation de pleine conscience avec Dr Laine-Plichon Rue des Douves Redon
mardi 29 septembre 2026 · Rue des Douves · Redon
Informations pratiques
Redon
Méditation de pleine conscience avec Dr Laine-Plichon
Rue des Douves 13 rue des Douves Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 19:00:00
fin : 2026-11-24 21:30:00
Date(s) :
2026-09-29
Ce programme de 8 ateliers hebdomadaires et 1 journée de pratique est un entraînement pour apprendre à être pleinement attentif à l’instant présent.
C’est une opportunité de mieux vivre le stress, l’anxiété, les douleurs chroniques ou les troubles du sommeil. .
Rue des Douves 13 rue des Douves Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 63 92 02
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English :
L’événement Méditation de pleine conscience avec Dr Laine-Plichon Redon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT – PAYS DE REDON
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