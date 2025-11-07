Méditation de Pleine conscience Guinard Sarah Salle l’Inspir Dieulefit

Méditation de Pleine conscience

Guinard Sarah Salle l’Inspir 1502 Chemin des Bas Hubacs Dieulefit Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07 20:30:00

2025-11-07 2025-12-12

A la salle l’Inspir à Dieulefit un vendredi soir par mois, de 18h à 20h30, séance de méditation de Pleine Conscience. Un moment idéal pour prendre du temps pour vous dans l’Instant présent. Svp appeler 06 61 33 90 43 pour savoir la date.

Guinard Sarah Salle l’Inspir 1502 Chemin des Bas Hubacs Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 33 90 43 elodie-fc@outlook.fr

English :

At the Salle l’Inspir in Dieulefit, one Friday evening a month, from 6pm to 8.30pm, a Mindfulness meditation session. An ideal moment to take time for yourself in the Present Moment. Please call 06 61 33 90 43 for the date.

German :

Im Saal l’Inspir in Dieulefit findet an einem Freitagabend im Monat von 18:00 bis 20:30 Uhr eine Meditationssitzung mit Achtsamkeitsübungen statt. Ein idealer Zeitpunkt, um sich Zeit für sich selbst im gegenwärtigen Augenblick zu nehmen. Bitte rufen Sie 06 61 33 90 43 an, um den Termin zu erfahren.

Italiano :

Presso la Salle l’Inspir di Dieulefit, un venerdì sera al mese, dalle 18.00 alle 20.30, una sessione di meditazione Mindfulness. Un momento ideale per prendersi del tempo per se stessi nel Momento Presente. Per conoscere la data, chiamare il numero 06 61 33 90 43.

Espanol :

En la Salle l’Inspir de Dieulefit, un viernes al mes por la tarde, de 18:00 a 20:30, sesión de Meditación Mindfulness. Un momento ideal para dedicarse a uno mismo en el Momento Presente. Para conocer la fecha, llame al 06 61 33 90 43.

