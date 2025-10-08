Méditation de pleine conscience Foyer Saint-Maurice Freyming-Merlebach

Méditation de pleine conscience Foyer Saint-Maurice Freyming-Merlebach mercredi 8 octobre 2025.

Méditation de pleine conscience

Foyer Saint-Maurice 114 Avenue Raymond Poincaré Freyming-Merlebach Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-08 18:30:00

fin : 2025-10-08 20:30:00

2025-10-08

Réunion d’information sur le prochain programme de régulation du stress par la méditation de pleine conscience. Organisé par le MBSR Moselle-Est. Explications sur le fonctionnement de l’esprit et pratique d’une méditation de quelques minutes avec échange sur l’expérience vécue, puis présentation du programme et de l’engagement nécessaire dans le travail personnel à fournir entre les séances.

Il s’agit d’un programme de 8 séances (plus une journée de pratique intensive) au cours duquel nous nous entrainerons à la méditation de pleine conscience et à l’investigation de de la relation corps-esprit.

La méditation est un entrainement de l’esprit afin de développer la capacité à rester présent à l’expérience, qu’elle soit agréable, désagréable ou neutre, sans être distrait par les pensées et les émotions qui s’élèvent sans cesse.

Cette façon d’être dans une relation bienveillante douce et amicale avec soi-même, permet de s’ouvrir de la même façon aux autres, et à la vie telle qu’elle se déroule en répondant aux situations de stress avec plus de stabilité, de clarté et de bienveillance, et d’être ainsi plus résilients face aux hauts et bas de l’existence.Adultes

Foyer Saint-Maurice 114 Avenue Raymond Poincaré Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 12 64 15 43

English :

Information meeting on the next program for regulating stress through mindfulness meditation. Organized by MBSR Moselle-Est. Explanation of how the mind works and practice of a meditation for a few minutes, followed by an exchange of experiences and a presentation of the program and the commitment required in terms of personal work between sessions.

This is a program of 8 sessions (plus one day of intensive practice) during which we will practice mindfulness meditation and investigate the mind-body relationship.

Meditation is a training of the mind to develop the ability to remain present to experience, whether pleasant, unpleasant or neutral, without being distracted by the thoughts and emotions that constantly arise.

This way of being in a gentle, friendly, benevolent relationship with oneself enables us to open up in the same way to others, and to life as it unfolds, responding to stressful situations with greater stability, clarity and benevolence, and thus to be more resilient in the face of life?s ups and downs .

German :

Informationsveranstaltung über das nächste Programm zur Stressregulierung durch Achtsamkeitsmeditation. Organisiert vom MBSR Moselle-Est. Erklärungen zur Funktionsweise des Geistes und Praxis einer Meditation von einigen Minuten mit Austausch über die gemachten Erfahrungen, anschließend Vorstellung des Programms und des notwendigen Engagements bei der persönlichen Arbeit, die zwischen den Sitzungen geleistet werden muss.

Es handelt sich um ein Programm mit 8 Sitzungen (plus einem Tag intensiver Praxis), in denen wir uns in Achtsamkeitsmeditation üben und die Beziehung zwischen Körper und Geist untersuchen.

Meditation ist ein Training des Geistes, um die Fähigkeit zu entwickeln, bei der Erfahrung präsent zu bleiben, sei sie angenehm, unangenehm oder neutral, ohne von den ständig aufsteigenden Gedanken und Emotionen abgelenkt zu werden.

Diese Art, in einer sanften, freundlichen Beziehung zu sich selbst zu sein, ermöglicht es, sich in gleicher Weise für andere und das Leben, wie es sich entfaltet, zu öffnen, indem man auf Stresssituationen mit mehr Stabilität, Klarheit und Wohlwollen reagiert und so resilienter gegenüber den Höhen und Tiefen des Lebens ist.

Italiano :

Incontro informativo sul prossimo programma di regolazione dello stress attraverso la meditazione mindfulness. Organizzato da MBSR Moselle-Est. Spiegazione del funzionamento della mente e pratica di una meditazione di pochi minuti, seguita da uno scambio di esperienze e dalla presentazione del programma e dell’impegno richiesto in termini di lavoro personale tra le sessioni.

Si tratta di un programma di 8 sessioni (più un giorno di pratica intensiva) durante le quali si praticherà la meditazione mindfulness e si approfondirà il rapporto mente-corpo.

La meditazione è un allenamento della mente per sviluppare la capacità di rimanere presenti all’esperienza, sia essa piacevole, spiacevole o neutra, senza essere distratti dai pensieri e dalle emozioni che sorgono continuamente.

Questo modo di essere in una relazione gentile e amichevole con noi stessi ci permette di aprirci allo stesso modo agli altri e alla vita nel suo svolgersi, rispondendo alle situazioni di stress con maggiore stabilità, chiarezza e benevolenza, e quindi di essere più resistenti di fronte agli alti e bassi della vita.

Espanol :

Reunión informativa sobre el próximo programa para regular el estrés mediante la meditación mindfulness. Organizado por MBSR Moselle-Est. Explicación del funcionamiento de la mente y práctica de una meditación de unos minutos, seguida de un intercambio de experiencias y una presentación del programa y del compromiso requerido en términos de trabajo personal entre las sesiones.

Se trata de un programa de 8 sesiones (más un día de práctica intensiva) durante las cuales practicaremos la meditación de atención plena e investigaremos la relación mente-cuerpo.

La meditación es un entrenamiento de la mente para desarrollar la capacidad de permanecer presente ante la experiencia, ya sea agradable, desagradable o neutra, sin dejarse distraer por los pensamientos y emociones que surgen constantemente.

Esta forma de estar en una relación amable y amistosa con nosotros mismos nos permite abrirnos del mismo modo a los demás y a la vida tal y como se desarrolla, respondiendo a las situaciones estresantes con mayor estabilidad, claridad y benevolencia, y ser así más resistentes ante los altibajos de la vida.

