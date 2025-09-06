MÉDITATION ET BIEN-ÊTRE — DES CLÉS BOUDDHISTES Montpellier

MÉDITATION ET BIEN-ÊTRE — DES CLÉS BOUDDHISTES Montpellier samedi 6 septembre 2025.

MÉDITATION ET BIEN-ÊTRE — DES CLÉS BOUDDHISTES

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Le bien-être n’est pas un luxe, c’est une nécessité. Mais comment le cultiver au quotidien, quelle que soit la situation ? Cette série de sessions vous propose d’intégrer concrètement la détente et le bien-être mental dans votre vie, en vous appuyant sur des conseils bouddhistes authentiques.

Le bien-être n’est pas un luxe, c’est une nécessité. Mais comment le cultiver au quotidien, quelle que soit la situation ? Cette série de sessions vous propose d’intégrer concrètement la détente et le bien-être mental dans votre vie, en vous appuyant sur des conseils bouddhistes authentiques.

Vous découvrirez comment prendre soin de votre esprit avec sagesse et simplicité. Au sein de notre communauté chaleureuse et ouverte, chacun est accueilli sans jugement pour trouver des outils de paix et de clarté.

Bénéfices de votre participation

• Sérénité au quotidien Apprenez à créer des espaces de calme mental, même au milieu de l’agitation, pour réduire le stress et l’anxiété.

• Force intérieure Développez une force stable et aimante pour faire face aux défis de la vie avec résilience et équilibre.

• Clarté d’esprit Gagnez en lucidité et en concentration pour prendre des décisions plus justes et vivre en pleine conscience.

Ce cours est conçu pour vous offrir des outils pratiques et durables pour un mieux-être profond. Les séances combinent conférences accessibles et méditations guidées, rendant les enseignements du bouddhisme applicables à votre vie de tous les jours.

Ce cours convient à tout le monde.

Réservation en ligne .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

English :

Wellness is not a luxury, it’s a necessity. But how can you cultivate it on a daily basis, whatever the situation? This series of sessions is designed to help you integrate relaxation and mental well-being into your life, based on authentic Buddhist advice.

German :

Wohlbefinden ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Aber wie kann man es im Alltag und in jeder Situation kultivieren? Diese Reihe von Sitzungen zeigt Ihnen, wie Sie Entspannung und geistiges Wohlbefinden in Ihr Leben integrieren können, indem Sie sich auf authentische buddhistische Ratschläge stützen.

Italiano :

Il benessere non è un lusso, è una necessità. Ma come si può coltivarlo quotidianamente, in qualsiasi situazione? Questa serie di sessioni è pensata per aiutarvi a integrare il rilassamento e il benessere mentale nella vostra vita, sulla base di autentici consigli buddisti.

Espanol :

El bienestar no es un lujo, es una necesidad. Pero, ¿cómo cultivarlo a diario, sea cual sea la situación? Esta serie de sesiones está diseñada para ayudarte a integrar la relajación y el bienestar mental en tu vida, basándose en auténticos consejos budistas.

L’événement MÉDITATION ET BIEN-ÊTRE — DES CLÉS BOUDDHISTES Montpellier a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT MONTPELLIER