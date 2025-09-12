Méditation et dégustation au cœur de l’amanderaie Ferme L’intemporel Martigues

Envie de vous reconnecter à la nature tout en profitant d’une expérience sensorielle unique ? Ne manquez pas notre séance de méditation et dégustation au cœur de l’amanderaie de Saint-Pierre-les-Martigues.

Cet événement inédit vous invite à vivre un moment de sérénité en pleine nature, parmi les amandiers de la ferme.



Ce que vous réserve cette expérience :

– Séance de méditation sous les arbres Plongez dans un état de relaxation profonde, en harmonie avec l’environnement naturel.

– Visite guidée de l’amanderaie Découvrez les secrets de cette culture ancestrale et les choix culturaux adoptés par les producteurs locaux.

– Dégustation de tisane Terminez votre visite en douceur en savourant une infusion aux saveurs authentiques, inspirée par les plantes du terroir.



Que vous soyez amateur de bien-être ou simplement curieux de découvrir les richesses naturelles de Martigues, cette visite est l’occasion parfaite pour vous ressourcer tout en apprenant sur la culture des amandiers.



Pourquoi participer ?

Venez ressentir l’énergie apaisante des arbres et apprenez-en plus sur les amandiers de Saint-Pierre-les-Martigues. Laissez-vous guider par la nature lors d’une méditation unique en son genre et découvrez des méthodes de culture respectueuses de l’environnement, tout en dégustant une tisane locale.



Cette méditation et dégustation à l’amanderaie est une opportunité rare de vous immerger au cœur de la nature provençale, à seulement quelques kilomètres de Martigues.



Réservez votre place dès maintenant pour un moment de bien-être et de découverte inoubliable ! .

Ferme L’intemporel Chemin des Cheylans Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Want to reconnect with nature while enjoying a unique sensory experience? Don’t miss our meditation and tasting session in the heart of the Saint-Pierre-les-Martigues almond grove.

German :

Möchten Sie sich wieder mit der Natur verbinden und gleichzeitig ein einzigartiges Sinneserlebnis genießen? Verpassen Sie nicht unsere Meditations- und Verkostungssitzung im Herzen des Mandelhains von Saint-Pierre-les-Martigues.

Italiano :

Volete riconnettervi con la natura godendo di un’esperienza sensoriale unica? Non perdete la nostra meditazione e degustazione nel cuore del mandorleto di Saint-Pierre-les-Martigues.

Espanol :

¿Quieres reconectarte con la naturaleza mientras disfrutas de una experiencia sensorial única? No te pierdas nuestra sesión de meditación y degustación en el corazón del almendro de Saint-Pierre-les-Martigues.

