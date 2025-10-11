Méditation et Yoga tibétain La grande Pagode Paris

Méditation et Yoga tibétain La grande Pagode Paris samedi 11 octobre 2025.

Week end de méditation et yoga tibétain proposé par Lama Kunga Rinpoché le 11 et 12 Octobre à la grande Pagode de Vincennes. Participation: 40€ le week end ou 10€ la demie journée

Week end de méditation et yogas tibétains Tsaloungs à la Grande Pagode

Du samedi 11 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 16h00

payant

Sur Inscription

Public jeunes et adultes.

La grande Pagode 40 Bis Route de Ceinture du Lac Daumesnil 75012 Paris

https://www.dzogchenpa.com dzogchenpa24@gmail.com