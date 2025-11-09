Méditation guidée et Soin sonore Intuitions Sonores Chapaize

Méditation guidée et Soin sonore

Intuitions Sonores 24 Rue des Roses Trémières Chapaize Saône-et-Loire

Début : 2025-11-12 19:00:00

fin : 2025-11-12 20:30:00

2025-11-12

Méditation guidée & soin sonore

Se libérer de ses blocages par la méditation, les sons et les vibrations. Venez retrouver la paix et la confiance en vous pour faire les bons choix et donner du sens à votre vie.

Pratique en intérieur ouverte à toutes et tous.

Venir avec un tapis, un plaid, une bouteille d’eau, un stylo, de quoi noter (carnet ou autre). .

Intuitions Sonores 24 Rue des Roses Trémières Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 94 51 88 contact@pierreperrin.fr

