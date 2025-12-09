Méditation Mantra Mimizan
samedi 13 décembre 2025.
Méditation Mantra
1er étage école de bel air Mimizan
Tarif : – –
2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Cet atelier propose une découverte de la méditation et des mantras. La répétition de sons simples apaise l’esprit, recentre l’attention et harmonise l’énergie intérieure.
Accessible à tous
La somme sera reversée à l’association Embracing the World .
1er étage école de bel air Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 24 59 05 suzannedaudon@gmail.com
