Méditation Mantra Mimizan

Méditation Mantra

1er étage école de bel air Mimizan Mimizan Landes

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Cet atelier propose une découverte de la méditation et des mantras. La répétition de sons simples apaise l’esprit, recentre l’attention et harmonise l’énergie intérieure.

Accessible à tous

La somme sera reversée à l’association Embracing the World .

