MÉDITATION Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet

MÉDITATION Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet mardi 5 août 2025.

MÉDITATION

Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Demi-journée



Début : 2025-08-05 18:00:00

fin : 2025-09-02 19:00:00

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-08 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-22 2025-08-26 2025-08-29 2025-09-02 2025-09-05 2025-09-09 2025-09-12 2025-09-16 2025-09-19 2025-09-23 2025-09-26 2025-09-30 2025-10-03 2025-10-07 2025-10-10 2025-10-14

Un temps de retour vers soi, une méditation guidée à définir sur le moment.

Le nombre de place est limité à 5 personnes, réservez sans plus attendre ! Tarif 10€

Prévoir tapis de sol, plaid ou couverture, gourde d’eau. Sur réservation.

Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 89 41 25 29

English :

A time to return to oneself, a guided meditation to be defined in the moment.

Places are limited to 5, so book now! Price: 10?

Please bring a floor mat, plaid or blanket, water bottle. Reservations required.

German :

Eine Zeit, um zu sich selbst zurückzukehren, eine geführte Meditation, die im Moment festgelegt wird.

Die Anzahl der Plätze ist auf 5 Personen begrenzt. Buchen Sie jetzt! Preis: 10 ?

Mitzubringen sind: Isomatte, Decke oder Decke, Wasserflasche. Auf Reservierung.

Italiano :

Un tempo per tornare a se stessi, una meditazione guidata per definirsi nel momento.

I posti sono limitati a 5 persone, quindi prenotate subito! Prezzo: 10?

Portare un tappetino, una coperta o una coperta e una bottiglia d’acqua. Prenotazione indispensabile.

Espanol :

Un tiempo para volver a uno mismo, una meditación guiada para definirse en el momento.

Plazas limitadas a 5 personas, ¡reserva ya! Precio: 10?

Traer esterilla, manta o cobertor y botella de agua. Imprescindible reservar.

