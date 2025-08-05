MÉDITATION Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet
MÉDITATION Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet mardi 5 août 2025.
Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-08-05 18:00:00
fin : 2025-09-02 19:00:00
2025-08-05 2025-08-08 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-22 2025-08-26 2025-08-29 2025-09-02 2025-09-05 2025-09-09 2025-09-12 2025-09-16 2025-09-19 2025-09-23 2025-09-26 2025-09-30 2025-10-03 2025-10-07 2025-10-10 2025-10-14
Un temps de retour vers soi, une méditation guidée à définir sur le moment.
Le nombre de place est limité à 5 personnes, réservez sans plus attendre ! Tarif 10€
Prévoir tapis de sol, plaid ou couverture, gourde d’eau. Sur réservation.
Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 89 41 25 29
English :
A time to return to oneself, a guided meditation to be defined in the moment.
Places are limited to 5, so book now! Price: 10?
Please bring a floor mat, plaid or blanket, water bottle. Reservations required.
German :
Eine Zeit, um zu sich selbst zurückzukehren, eine geführte Meditation, die im Moment festgelegt wird.
Die Anzahl der Plätze ist auf 5 Personen begrenzt. Buchen Sie jetzt! Preis: 10 ?
Mitzubringen sind: Isomatte, Decke oder Decke, Wasserflasche. Auf Reservierung.
Italiano :
Un tempo per tornare a se stessi, una meditazione guidata per definirsi nel momento.
I posti sono limitati a 5 persone, quindi prenotate subito! Prezzo: 10?
Portare un tappetino, una coperta o una coperta e una bottiglia d’acqua. Prenotazione indispensabile.
Espanol :
Un tiempo para volver a uno mismo, una meditación guiada para definirse en el momento.
Plazas limitadas a 5 personas, ¡reserva ya! Precio: 10?
Traer esterilla, manta o cobertor y botella de agua. Imprescindible reservar.
