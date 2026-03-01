Méditation musicale J. Haydn Les sept dernières paroles du Christ pour quatuor à cordes

20 Place du Pasteur Martin Luther King Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Les sept dernières paroles du Christ

Plongée dans la musique des 7 mouvements lents avec introduction et terremoto, le beau et émouvant quatuor à cordes de Joseph Haydn nous offre une véritable ascension spirituelle sans paroles ni chant. On s’imagine dans la grotte de Cadix où cette œuvre a été créée quelques jours avant Pâque de l’année 1787. Le programme de ces moments d’exception se révèle comme une véritable méditation musicale.

Le programme J. Haydn Les sept dernières paroles du Christ pour quatuor à cordes

Les artistes Cécile Tref Violon, Mathilde Ricque Alto, Thibault Leroy Violoncelle, O. Sallaberger direction, violon .

20 Place du Pasteur Martin Luther King Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Méditation musicale J. Haydn Les sept dernières paroles du Christ pour quatuor à cordes

L’événement Méditation musicale J. Haydn Les sept dernières paroles du Christ pour quatuor à cordes Rouen a été mis à jour le 2026-03-18 par Seine-Maritime Attractivité