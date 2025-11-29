Méditation pleine conscience MJC Héritan Mâcon
Méditation pleine conscience MJC Héritan Mâcon samedi 29 novembre 2025.
Méditation pleine conscience
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 11:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Thich Nhat Hanh a introduit la Pleine Conscience en Occident dans les années 1970, en l’adaptant aux défis modernes. La Pleine Conscience pour ramener notre esprit à notre corps pour vivre pleinement le moment présent.
Animé par Françoise LETY, praticienne et spécialiste en Shiatsu et Don-In, diplômée de l’école IOKAI. Enseignante en Qi Gong, diplômée de l’IEQG. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
English : Méditation pleine conscience
German : Méditation pleine conscience
Italiano :
Espanol :
L’événement Méditation pleine conscience Mâcon a été mis à jour le 2025-10-07 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès