Méditation pleine conscience MJC Héritan Mâcon

Méditation pleine conscience

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 11:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Thich Nhat Hanh a introduit la Pleine Conscience en Occident dans les années 1970, en l’adaptant aux défis modernes. La Pleine Conscience pour ramener notre esprit à notre corps pour vivre pleinement le moment présent.

Animé par Françoise LETY, praticienne et spécialiste en Shiatsu et Don-In, diplômée de l’école IOKAI. Enseignante en Qi Gong, diplômée de l’IEQG. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

English : Méditation pleine conscience

German : Méditation pleine conscience

Italiano :

Espanol :

L’événement Méditation pleine conscience Mâcon a été mis à jour le 2025-10-07 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès