MÉDITATION & RELAXATION Place François Fournil Labarthe-sur-Lèze
MÉDITATION & RELAXATION
Place François Fournil ESPACE FRANÇOIS MITTERAND Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne
Tarif : 13 – 13 – 15 EUR
Début : 2025-10-04 10:00:00
2025-10-04
Atelier pour adultes de méditation et relaxation.
À l’aide d’ambiance sonore, de méditation,
d’exercices de respirations et d’étirements,
Benoît vous partagera ses techniques pour se
rapprocher de son calme intérieur.
Public Adultes
Place François Fournil ESPACE FRANÇOIS MITTERAND Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 62 66 service.culturel@labarthesurleze.com
English :
Meditation and relaxation workshop for adults.
German :
Workshop für Erwachsene zu Meditation und Entspannung.
Italiano :
Laboratorio di meditazione e rilassamento per adulti.
Espanol :
Taller de meditación y relajación para adultos.
L’événement MÉDITATION & RELAXATION Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2025-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE