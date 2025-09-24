MÉDITATION Saint-Brevin-les-Pins

MÉDITATION Saint-Brevin-les-Pins mercredi 24 septembre 2025.

40 avenue du Président Roosevelt Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-09-24 17:30:00

fin : 2025-09-24 18:30:00

2025-09-24

Pendant environ 1h venez vous accordez une pause précieuse pour relâcher la pression.

Un temps pour accueillir ses pensées, ses émotions, sa respiration afin d’installer le calme et augmenter ses vibrations pour ouvrir le champs des possibles

Sur inscription au 06 95 99 44 10.

Plus d’information sur le site

Tarif adhérent: 13€ / 10 séances 100€

Non adhérent 15€

Cours en groupe de 8 personnes

Mensuels

Pas besoin de prérequis

Uniquement au cabinet, possible en visio sur demande. .

40 avenue du Président Roosevelt Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 99 44 10

