MÉDITATION

40 avenue du Président Roosevelt Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-19 17:30:00

fin : 2025-11-19 18:30:00

2025-11-19

Ralentissez un moment avec l’association Respire St Brevin.

Venez passer un moment méditation pour retrouver votre connexion corps-esprit avec mantras et techniques de respiration.

Sur inscription au 06 95 99 44 10 ou 06 60 66 14 43.

Tarifs 5€ adhérent et 10€ non adhérent .

L’événement MÉDITATION Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Saint Brevin