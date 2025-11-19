MÉDITATION Saint-Brevin-les-Pins
MÉDITATION Saint-Brevin-les-Pins mercredi 19 novembre 2025.
MÉDITATION
40 avenue du Président Roosevelt Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-11-19 17:30:00
fin : 2025-11-19 18:30:00
2025-11-19
Ralentissez un moment avec l’association Respire St Brevin.
Venez passer un moment méditation pour retrouver votre connexion corps-esprit avec mantras et techniques de respiration.
Sur inscription au 06 95 99 44 10 ou 06 60 66 14 43.
Tarifs 5€ adhérent et 10€ non adhérent .
+33 6 95 99 44 10
