Méditation sonore et chant intuitif Gîte chez Naty Chéraute
Méditation sonore et chant intuitif Gîte chez Naty Chéraute jeudi 14 mai 2026.
Chéraute
Méditation sonore et chant intuitif
Gîte chez Naty 1985 route de Roquiague Chéraute Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 20:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Naty et Christian vous invitent à Chéraute.
Michel Orban donnera un récital de poésie. Laissez-vous porter par des poésies inspirées du chemin de Compostelle, suivi d’une relaxation sonore aux bols chantants, gong chinois et autres instruments, enveloppée de doux chants intuitifs. Sur inscription. .
Gîte chez Naty 1985 route de Roquiague Chéraute 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 94 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Méditation sonore et chant intuitif
L’événement Méditation sonore et chant intuitif Chéraute a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Chéraute (Pyrénées-Atlantiques)
- Découverte et initiation au mus et à la belote Chéraute 5 mai 2026
- Découverte et initiation au mus et à la belote Chéraute 12 mai 2026
- Découverte et initiation au mus et à la belote Chéraute 15 mai 2026
- Anniversaire du S.A.M. Jai-Alai Mauléon-Licharre 16 mai 2026
- Découverte et initiation au mus et à la belote Chéraute 19 mai 2026