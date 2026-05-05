Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Méditation sonore et chant intuitif Gîte chez Naty Chéraute

Méditation sonore et chant intuitif Gîte chez Naty Chéraute

Méditation sonore et chant intuitif Gîte chez Naty Chéraute jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Gîte chez Naty

Adresse : 1985 route de Roquiague

Ville : 64130 Chéraute

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5 5

Chéraute

Méditation sonore et chant intuitif

Gîte chez Naty 1985 route de Roquiague Chéraute Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 20:00:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Naty et Christian vous invitent à Chéraute.
Michel Orban donnera un récital de poésie. Laissez-vous porter par des poésies inspirées du chemin de Compostelle, suivi d’une relaxation sonore aux bols chantants, gong chinois et autres instruments, enveloppée de doux chants intuitifs. Sur inscription.   .

Gîte chez Naty 1985 route de Roquiague Chéraute 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 94 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Méditation sonore et chant intuitif

L’événement Méditation sonore et chant intuitif Chéraute a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Chéraute (Pyrénées-Atlantiques)