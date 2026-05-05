Méditation sonore et chant intuitif Gîte chez Naty Chéraute

Chéraute

Méditation sonore et chant intuitif

Gîte chez Naty 1985 route de Roquiague Chéraute Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 20:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Naty et Christian vous invitent à Chéraute.

Michel Orban donnera un récital de poésie. Laissez-vous porter par des poésies inspirées du chemin de Compostelle, suivi d’une relaxation sonore aux bols chantants, gong chinois et autres instruments, enveloppée de doux chants intuitifs. Sur inscription. .

Gîte chez Naty 1985 route de Roquiague Chéraute 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 94 11

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English : Méditation sonore et chant intuitif

L’événement Méditation sonore et chant intuitif Chéraute a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque