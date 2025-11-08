Méditation sonore Quiberville
Méditation sonore Quiberville samedi 8 novembre 2025.
Méditation sonore
Foyer des Jeunes Quiberville Seine-Maritime
Participez a un moment de relaxation et de ressourcement au Foyer des jeunes de Quiberville au son des bols tibétains.
Maximum 25 personnes.
Sur réservation auprès du magasin Un Jour Après situé sur le front de mer ou par téléphone. .
Foyer des Jeunes Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 39 91 87
