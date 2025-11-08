Méditation sonore Quiberville

Début : 2025-11-08 20:00:00

Participez a un moment de relaxation et de ressourcement au Foyer des jeunes de Quiberville au son des bols tibétains.

Maximum 25 personnes.

Sur réservation auprès du magasin Un Jour Après situé sur le front de mer ou par téléphone. .

Foyer des Jeunes Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 39 91 87

