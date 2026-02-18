Méditation sonore Saint-Lô
5 Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche
Rendez-vous au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô le dimanche 01 mars à 15h !
Venez faire une pause au son des instruments de Nadine Corbet et Karine Quinquenel !
Entrée libre Durée 1h Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr .
5 Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
