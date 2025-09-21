Méditation suivi d’un atelier d’écriture Association Culture et Loisirs Clamecy
Méditation suivi d’un atelier d’écriture
Association Culture et Loisirs 19 Rue des Moulins Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-21
Le 21 septembre marque la journée mondiale de la gratitude. Cette journée sera un écrin idéal pour une invitation à l’introspection, au travers d’un double atelier proposé par Jérôme une médiation suivi d’un atelier d’écriture. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà pratiqué ni l’un ni l’autre. Inscription obligatoire par mail reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org. Evènement gratuit et ouvert à tous. .
Association Culture et Loisirs 19 Rue des Moulins Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org
