Méditation sur la poésie et la vie Clérivaux Châtillon-Saint-Jean

Méditation sur la poésie et la vie
Clérivaux Chapelle de Gillons Châtillon-Saint-Jean Drôme
Début : 2025-10-26 15:00:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
N’hésitez pas à venir nombreux à l’occasion d’une méditation sur la poésie et la vie proposée par la Chapelle de Gillons, animée par Pierre Josquin et accompagné par Violeta Coutaz au piano et Bernadette Dabert à la lecture !
Clérivaux Chapelle de Gillons Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 32 53 lettre.gillons@gmail.com
English :
Join us for a meditation on poetry and life, hosted by Pierre Josquin and accompanied by Violeta Coutaz on piano and Bernadette Dabert reading!
German :
Zögern Sie nicht, zahlreich zu einer von der Chapelle de Gillons angebotenen Meditation über Poesie und Leben zu kommen, die von Pierre Josquin geleitet und von Violeta Coutaz am Klavier und Bernadette Dabert als Leserin begleitet wird!
Italiano :
Unitevi a noi per una meditazione sulla poesia e sulla vita alla Chapelle de Gillons, guidata da Pierre Josquin e accompagnata da Violeta Coutaz al pianoforte e Bernadette Dabert alla lettura!
Espanol :
Acompáñenos en una meditación sobre la poesía y la vida en la Chapelle de Gillons, dirigida por Pierre Josquin y acompañada al piano por Violeta Coutaz y la lectura de Bernadette Dabert
