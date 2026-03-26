Méditation & yoga au lever du soleil MJC Héritan Mâcon

Méditation & yoga au lever du soleil

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 05:15:00

fin : 2026-05-24 17:45:00

Date(s) :

2026-05-24

Départ 5H15 depuis le parking au pied de la Roche

Aucune présence au monde ne peut, comme le soleil, introduire en vous l’ordre et l’harmonie, vous donner la lumière, l’amour, la joie (Omraam Mikhaël AÏVANHOV)

Une contemplation solaire pour une méditation depuis le sommet de la Roche de Solutré, suivie d’une pratique de yoga

Une expérience inoubliable !

Animé par Nathalie PORNON, professeure de Yoga de l’Énergie (diplômée FIDHY) et Yoga enfants, praticienne en Massage Traditionnel Thaï (École Tradition Massage Bruxelles)

À apporter une tenue confortable, des chaussures de randonnée, une bouteille d’eau, un petit coussin, une lampe frontale. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

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English : Méditation & yoga au lever du soleil

L’événement Méditation & yoga au lever du soleil Mâcon a été mis à jour le 2026-03-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès