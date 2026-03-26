Méditation & yoga au lever du soleil MJC Héritan Mâcon
Méditation & yoga au lever du soleil MJC Héritan Mâcon dimanche 24 mai 2026.
Méditation & yoga au lever du soleil
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 05:15:00
fin : 2026-05-24 17:45:00
Date(s) :
2026-05-24
Départ 5H15 depuis le parking au pied de la Roche
Aucune présence au monde ne peut, comme le soleil, introduire en vous l’ordre et l’harmonie, vous donner la lumière, l’amour, la joie (Omraam Mikhaël AÏVANHOV)
Une contemplation solaire pour une méditation depuis le sommet de la Roche de Solutré, suivie d’une pratique de yoga
Une expérience inoubliable !
Animé par Nathalie PORNON, professeure de Yoga de l’Énergie (diplômée FIDHY) et Yoga enfants, praticienne en Massage Traditionnel Thaï (École Tradition Massage Bruxelles)
À apporter une tenue confortable, des chaussures de randonnée, une bouteille d’eau, un petit coussin, une lampe frontale. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
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English : Méditation & yoga au lever du soleil
L’événement Méditation & yoga au lever du soleil Mâcon a été mis à jour le 2026-03-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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