Méditations croisées La Barboteur Poligny

La Barboteur 52 Grande Rue Poligny Jura

Début : 2025-07-31 15:00:00

fin : 2025-08-11 18:00:00

Date(s) :

2025-07-31

Le barboteur a le plaisir de vous inviter à l’exposition Méditations Croisées à partir du 31 juillet.

Pour ce dernier événement de l’été, nous nous réjouissons d’accueillir le travail d’Arnaud Dandelot dont la peinture pose un regard engagé sur le monde contemporain au travers des représentations surréalistes et poétiques, ainsi que celui de Marc Sergent, son oncle, une figure de Poligny dont la pratique photographique se caractérisait par la recherche de l’abstrait dans le réel.

Cette exposition entre la peinture et la photographie s’articule comme une conversation posthume entre un neveu et son oncle.

Cette rencontre au travers de leurs pratiques, atteindra son paroxysme samedi 03 août, lors du vernissage avec l’accompagnement musical d’Adrien Sergent à partir de 15h.

Venez nombreux découvrir et participer à ces méditations artistiques. .

La Barboteur 52 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté lebarboteurpoligny@gmail.com

