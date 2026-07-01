Méditations spatiales, Mémorial Walter Benjamin ‘Passages’, Portbou

Informations pratiques

Méditations spatiales Samedi 19 septembre, 19h19 Mémorial Walter Benjamin ‘Passages’ Haut-Ampourdan

Gratuit. Réservation souhaitable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:19:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:19:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Participez à une méditation guidée au cœur de l’œuvre de l’artiste Dani Karavan, proposée par le psychanalyste Franck Ancel.

Dans le prolongement de son livre-catalogue *Attention au vide !*, cette expérience sensible invite à explorer le dialogue entre l’art, l’espace et la présence silencieuse. Elle s’inscrit également dans le projet filmique *Méditations spatiales*, consacré à des lieux où l’œuvre artistique devient un support de contemplation et d’expérience intérieure.

Une captation vidéo sera réalisée à cette occasion.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour vivre pleinement ce moment de partage et de réflexion, qui se conclura au coucher du soleil.

Mémorial Walter Benjamin ‘Passages’ Passeig de la Sardana, 11, 17497 Portbou, Girona, Espagne Portbou 17497 Haut-Ampourdan Catalogne [{« type »: « email », « value »: « 3lieuxproductions@gmail.com »}]

Participez à une **méditation guidée** dans l’œuvre de l’artiste Dani Karavan par le psychanalyste Franck Ancel, nouvel opus et/ou continum vivant, après la publication de son livre-catalogue au vide…

Ralph Bernabei © Galería Horizon 2021