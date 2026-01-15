MÉDITATIONS SUR L’AMOUR AVEC AMITAYOUS Montpellier

MÉDITATIONS SUR L’AMOUR AVEC AMITAYOUS

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Méditations sur l’amour avec Amitayous

Dimanche 8 février 9h 10h30 11h 12h30 15h-16h30

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive. En présentiel ou en streaming avec le pass méditation.

Introduction Plongez dans l’énergie inspirante de Bouddha Amitayous, le bouddha de la longue vie, du mérite et de la sagesse. Que vous soyez simplement curieux, débutant ou pratiquant régulier, cette journée est une invitation à faire le plein de ressources intérieures positives. Kadam Olivier nous guidera avec douceur à travers des prières traditionnelles et des méditations profondes sur l’amour.

Bénéfices

►Énergie positive Accumulez de la force intérieure grâce aux pratiques dédiées à Amitayous.

►Cœur ouvert Transformez votre quotidien en développant un amour authentique grâce à des méditations guidées concrètes.

► Sagesse Apprenez des méthodes millénaires pour stabiliser votre esprit et favoriser une vie pleine de sens.

Coût • Tarif Normal 30€ • Tarif Réduit 27€

Sur inscription .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meditations on love with Amitayous

Sunday February 8: 9am 10:30am 11am 12:30pm 3pm 4:30pm

Each session is different, follows on from each other and complements each other for a progressive experience. In person or streaming with the meditation pass.

