MÉDITER EN PRISON Prémian

MÉDITER EN PRISON Prémian samedi 4 octobre 2025.

MÉDITER EN PRISON

Place Maurice Amans Prémian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Projection du film “Des Hommes” sur l’univers carcéral, suivie d’une rencontre avec Dharma Nature autour du projet Méditer en prison .

Échanges, bar, repas tapas (12 €)

Entrée libre, sur réservation.

le Centre Culturel Au Fil des Arts à Prémian accueille une soirée sensible et engagée autour du thème Méditer en prison .

La rencontre débute par la projection du documentaire “Des Hommes” de Jean-Robert Viallet, immersion poignante dans la réalité carcérale française.

À l’issue du film, l’association Dharma Nature présentera son projet de méditation en milieu pénitentiaire, mené depuis 2023 dans plusieurs centres en France, et à l’origine du livre Méditer en prison.

Un temps d’échange est prévu, suivi d’un repas tapas (12 €) à réserver auprès de Tala au 06 62 91 00 61.

Entrée libre Participation bienvenue .

Place Maurice Amans Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr

English :

Screening of the film Des Hommes? about the prison world, followed by a meeting with Dharma Nature to discuss the « Meditating in Prison » project.

Discussions, bar, tapas lunch (12??)

Free admission, booking essential.

German :

Vorführung des Films « Des Hommes » über das Gefängnisuniversum, gefolgt von einem Treffen mit Dharma Nature über das Projekt « Meditation im Gefängnis ».

Austausch, Bar, Tapas-Essen (12??)

Eintritt frei, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Proiezione del film Des Hommes? sul mondo delle carceri, seguita da un incontro con Dharma Natura sul progetto « Meditare in carcere ».

Dibattito, bar, pranzo a base di tapas (12??)

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Proyección de la película Des Hommes? sobre el mundo de las prisiones, seguida de un encuentro con Dharma Nature sobre el proyecto « Meditar en la cárcel ».

Debate, bar, almuerzo de tapas (12??)

Entrada gratuita, previa reserva.

L’événement MÉDITER EN PRISON Prémian a été mis à jour le 2025-09-19 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC