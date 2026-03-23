Méditer en tout lieu à tout moment Week-end découverte pour tous avec Mingyour Rinpoché ESPACE MAYENNE Laval

Méditer en tout lieu à tout moment Week-end découverte pour tous avec Mingyour Rinpoché

ESPACE MAYENNE 2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne

Tarif : 190 – 190 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Méditer en tout lieu à tout moment est un programme créé par Mingyour Rinpoché, enseignant de méditation mondialement reconnu, pour rendre la méditation simple, vivante et accessible. Un programme inédit, spécialement pensé pour les enfants et adolescents de 7 à 15 ans, sera proposé en parallèle.

Méditer en tout lieu, à tout moment Week-end à Laval

Un week-end pour découvrir la méditation dans un cadre simple et convivial, avec un programme pour adultes et un programme inédit pour enfants et adolescents de 7 à 15 ans.

Le programme adulte propose des conseils très concrets pour intégrer la méditation dans la vie de tous les jours?: au travail, en famille ou dans les moments difficiles. À travers des enseignements accessibles, des temps guidés, des échanges et des pratiques simples, il aide à apprivoiser le stress, les ruminations et les émotions intenses, tout en cultivant plus de calme, de joie et de stabilité intérieure.

Au fil du week-end, chacun peut découvrir que la compassion est plus simple qu’on ne l’imagine, que la sagesse est à portée de main et qu’il est possible de se relier, à tout moment, à une présence plus ouverte et plus confiante en soi.

Ce week-end sera ponctué de temps forts projection du film documentaire ?Sur le chemin…? , espace boutique et librairie autour de la méditation et du mieux-être, et présence de l’association népalaise Tergar Schools, qui présentera ses actions auprès des enfants et des jeunes au Népal.

L’événement se déroulera en anglais, avec un service de traduction simultanée en français, en allemand et en espagnol.

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Programme enfants et ados (7–15 ans)

Un programme inédit, proposé en parallèle du programme pour adultes, permet aux familles de vivre ce week-end ensemble.

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Cette mini-retraite ludique invite les plus jeunes à explorer la conscience, la bienveillance et la curiosité à travers des jeux, des activités pratiques, de courtes méditations guidées, des histoires, des projets créatifs et des temps de mouvements.

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Mingyour Rinpoché, Alexandre Jollien et Frédéric Auquier participent à l’animation de ce programme?: ils viendront rencontrer les enfants, dialoguer avec eux et leur proposer des méditations adaptées à leur âge, dans un esprit simple et bienveillant.

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Animées par des encadrants expérimentés, les sessions sont adaptées aux différents âges pour que chaque enfant se sente à l’aise, impliqué et libre de participer à son rythme, tout en se faisant de nouveaux amis venus de différents pays. Ce programme se déroulera en anglais et en français. .

ESPACE MAYENNE 2 Rue Joséphine Baker Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 86 21 24 09 tergarfrancecontact@gmail.com

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English :

Meditate Anywhere, Anytime is a program created by world-renowned meditation teacher Mingyur Rinpoche to make meditation simple, lively and accessible. A new program, specially designed for children and teenagers aged 7 to 15, will be offered in parallel.

L’événement Méditer en tout lieu à tout moment Week-end découverte pour tous avec Mingyour Rinpoché Laval a été mis à jour le 2026-03-23 par LAVAL TOURISME