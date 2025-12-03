Méditer la bible au regard de l’art AUDITORIUM Besançon

Méditer la bible au regard de l’art

Début : 2025-12-03 18:30:00

FOI & ART Marie immaculée aux couleurs du Greco, Mer. 3 décembre 2025 18h30

Père Axel Isabey

Méditer la Bible au regard de l’art

Méditer la Bible une heure à la lumière de l’art pour entendre et voir la Parole de Dieu. Toute personne désirant découvrir la foi chrétienne, ou s’en émerveiller davantage, est bienvenue.

Aucune connaissance biblique ou artistique n’est nécessaire.

1 heure pour la Bible éclairée du génie créatif d’artistes qui nous offrent à mieux entendre, et voir la Parole de Dieu. Méditation spirituelle animée par le père Axel Isabey, chargé du service diocésain foi et art, chapelain de Notre-Dame de Ronchamp.

Cette démarche s’adresse à tous ceux qui désirent s’approcher de la révélation chrétienne ou approfondir leur foi, par des commentaires soutenus de la Bible. Les œuvres d’art peuvent alors nous aider à mieux ressentir et interpréter nos émotions esthétiques et spirituelles.

Soyons assurés qu’il ne s’agit pas tant de voir des choses nouvelles, mais à voir de façon nouvelle l’Évangile, ancre de la foi, et cet Art qui, au fil des siècles, cherche à chanter, par toute la création, la Bonne Nouvelle du Christ. .

AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

