MÉDITER SANS CHANGER DE MODE DE VIE ? Montpellier samedi 20 septembre 2025.

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Samedi , 10h-11h15 / 11h30-13h / 15h-16h30 Avec Kadam Olivier

Samedi , 10h-11h15 / 11h30-13h / 15h-16h30 Avec Kadam Olivier

Et si la méditation n’était pas seulement une pratique assise, loin du monde, mais un état d’esprit à cultiver au quotidien ? Ce cours vous propose de découvrir comment les outils du bouddhisme Kadampa permettent d’intégrer la méditation à chaque instant de votre vie. Que vous soyez au travail, en relation ou face à des difficultés, vous apprendrez à maintenir un esprit paisible et clair. Notre communauté chaleureuse et ouverte vous accueille sans jugement, dans un espace de partage et de bienveillance.

Bénéfices de votre participation

• Méditer en toute situation Apprenez à transformer les moments ordinaires en occasions de cultiver la paix intérieure, où que vous soyez.

• Paix durable Découvrez comment utiliser les défis du quotidien non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités d’entraînement pour une sérénité profonde.

• Relations apaisées Cultivez l’attention et la compassion pour améliorer vos interactions et apporter plus d’harmonie dans votre vie relationnelle.

Ce cours vous offre des outils concrets pour un mieux-être profond et durable. Les séances sont un enchaînement de conférences incluant des méditations guidées.

Ce cours convient à tout le monde.

Sur réservation .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

English :

Meditate without changing your lifestyle ? Buddhist keys

Saturday , 10h-11h15 / 11h30-13h / 15h-16h30 With Kadam Olivier

German :

Meditieren, ohne den Lebensstil zu ändern? ? Buddhistische Schlüssel

Samstag , 10h-11h15 / 11h30-13h / 15h-16h30 Mit Kadam Olivier

Italiano :

Meditare senza cambiare stile di vita? Chiavi buddiste

Sabato , 10.00-11.15 / 11.30-13.00 / 15.00-16.30 Con Kadam Olivier

Espanol :

Meditar sin cambiar de estilo de vida ? Claves budistas

Sábado , 10.00-11.15 / 11.30-13.00 / 15.00-16.30 Con Kadam Olivier

