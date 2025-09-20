MÉDITER SANS CHANGER DE MODE DE VIE ? Montpellier
MÉDITER SANS CHANGER DE MODE DE VIE ? Montpellier samedi 20 septembre 2025.
MÉDITER SANS CHANGER DE MODE DE VIE ?
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Méditer sans changer de mode de vie ? — Des clés bouddhistes
Samedi , 10h-11h15 / 11h30-13h / 15h-16h30 Avec Kadam Olivier
Méditer sans changer de mode de vie ? — Des clés bouddhistes
Samedi , 10h-11h15 / 11h30-13h / 15h-16h30 Avec Kadam Olivier
Et si la méditation n’était pas seulement une pratique assise, loin du monde, mais un état d’esprit à cultiver au quotidien ? Ce cours vous propose de découvrir comment les outils du bouddhisme Kadampa permettent d’intégrer la méditation à chaque instant de votre vie. Que vous soyez au travail, en relation ou face à des difficultés, vous apprendrez à maintenir un esprit paisible et clair. Notre communauté chaleureuse et ouverte vous accueille sans jugement, dans un espace de partage et de bienveillance.
Bénéfices de votre participation
• Méditer en toute situation Apprenez à transformer les moments ordinaires en occasions de cultiver la paix intérieure, où que vous soyez.
• Paix durable Découvrez comment utiliser les défis du quotidien non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités d’entraînement pour une sérénité profonde.
• Relations apaisées Cultivez l’attention et la compassion pour améliorer vos interactions et apporter plus d’harmonie dans votre vie relationnelle.
Ce cours vous offre des outils concrets pour un mieux-être profond et durable. Les séances sont un enchaînement de conférences incluant des méditations guidées.
Ce cours convient à tout le monde.
Sur réservation .
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org
English :
Meditate without changing your lifestyle ? Buddhist keys
Saturday , 10h-11h15 / 11h30-13h / 15h-16h30 With Kadam Olivier
German :
Meditieren, ohne den Lebensstil zu ändern? ? Buddhistische Schlüssel
Samstag , 10h-11h15 / 11h30-13h / 15h-16h30 Mit Kadam Olivier
Italiano :
Meditare senza cambiare stile di vita? Chiavi buddiste
Sabato , 10.00-11.15 / 11.30-13.00 / 15.00-16.30 Con Kadam Olivier
Espanol :
Meditar sin cambiar de estilo de vida ? Claves budistas
Sábado , 10.00-11.15 / 11.30-13.00 / 15.00-16.30 Con Kadam Olivier
L’événement MÉDITER SANS CHANGER DE MODE DE VIE ? Montpellier a été mis à jour le 2025-08-25 par 34 OT MONTPELLIER