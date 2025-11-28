MEDITERRANEAN MAINTENANCE FORUM (2MF) 2025 Palais neptune Toulon

MEDITERRANEAN MAINTENANCE FORUM (2MF) 2025 Vendredi 28 novembre, 08h30 Palais neptune Var

L’objectif de cette quatrième édition du salon 2MF est de fédérer les acteurs de la maintenance industrielle en proposant à la fois des temps d échanges, de porter un regard prospectif sur l’évolution de ce secteur d’activité et de faire la promotion des métiers associés auprès de la jeunesse tout en favorisant des contacts B to B.

Palais neptune place besagne 83000 Toulon Toulon 83081 Mayol Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « organisation@forum-2mf.com »}] https://forum-2mf.com

2MF rassemble l’écosystème Maintenance pour valoriser les opportunités liées aux métiers du maintien en condition opérationnelle. maintenance mco

