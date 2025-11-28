MEDITERRANEAN MAINTENANCE FORUM (2MF) 2025 Palais neptune Toulon
Début : 2025-11-28T08:30:00 – 2025-11-28T17:00:00
Fin : 2025-11-28T08:30:00 – 2025-11-28T17:00:00
L’objectif de cette quatrième édition du salon 2MF est de fédérer les acteurs de la maintenance industrielle en proposant à la fois des temps d échanges, de porter un regard prospectif sur l’évolution de ce secteur d’activité et de faire la promotion des métiers associés auprès de la jeunesse tout en favorisant des contacts B to B.
Palais neptune place besagne 83000 Toulon Toulon 83081 Mayol Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « organisation@forum-2mf.com »}] https://forum-2mf.com
2MF rassemble l’écosystème Maintenance pour valoriser les opportunités liées aux métiers du maintien en condition opérationnelle. maintenance mco
