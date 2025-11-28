MÉDITERRANÉE BURLESQUE FESTIVAL Montpellier

MÉDITERRANÉE BURLESQUE FESTIVAL

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier Hérault

Tarif : 28 – 28 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29

L’Équipe Octopus, chargée de l’organisation de la première édition du Méditerranée Burlesque Festival à Montpellier, est heureuse de vous proposer deux soirées permettant à des artistes aux univers variés de se produire sur la scène du JAM.

Rendez-vous les vendredi 28 et samedi 29 novembre 2025 pour partager ce rêve pailleté autour de la Maîtresse de cérémonie Bustie La Tish qui nous vient d’Amsterdam, accompagnée des deux headlineuses Misty Lotus (Lausanne) et Lady Dada (Lyon), ainsi que d’une trentaine d’artistes venu·e·s des quatre coins du monde.

Nous sommes réellement impatientes de toustes vous accueillir dans le Sud de la France afin de célébrer ensemble la diversité, l’inclusivité et la liberté qui sont au cœur du Burlesque.

Billets standard

• 1 soirée 28 €

• Pass 2 soirs (vendredi 28 et samedi 29) | 50 € (seulement 20 disponibles)

En cadeau => 1 Écocup avec le logo du Festival

Billets VIP

• 1 soirée 38 €

• Pass 2 soirs (vendredi 28 et samedi 29) | 70 € (seulement 6 disponibles)

En cadeau => 1 Écocup avec le logo du Festival, 1 stylo, 2 stickers, 1 bon de réduction au Stand merchandising du Méditerrannée Burlesque Festival, 1 affiche du Festival

+ un tote bag avec le logo du Festival pour les pass 2 soirs .

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier 34070 Hérault Occitanie

English :

The Octopus team, responsible for organizing the first Méditerranée Burlesque Festival in Montpellier, is delighted to offer you two evenings of performances by artists from a wide variety of backgrounds on the JAM stage.

German :

Das Team Octopus, das für die Organisation des ersten Mediterranean Burlesque Festival in Montpellier verantwortlich ist, freut sich, Ihnen zwei Abende anbieten zu können, an denen Künstler aus verschiedenen Welten auf der Bühne des JAM auftreten können.

Italiano :

Il team Octopus, responsabile dell’organizzazione del primo Méditerranée Burlesque Festival di Montpellier, è lieto di proporvi due serate di esibizioni di artisti di varia estrazione sul palco del JAM.

Espanol :

El equipo Octopus, encargado de la organización del primer Festival Burlesque del Méditerranée en Montpellier, tiene el placer de ofrecerle dos veladas de actuaciones de artistas de orígenes muy diversos en el escenario del JAM.

