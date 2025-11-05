Mediterraneo Encagnane Aix-en-Provence

Mediterraneo

Mercredi 5 novembre 2025 de 15h30 à 16h10. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-05 15:30:00

fin : 2025-11-05 16:10:00

2025-11-05

Mediterraneo part à la découverte de notre grande bleue, remuée çà et là par différents courants et tempêtes, cautionnant nos dérives…Enfants

De pays en îles, révélant des récifs, arpentant des montagnes, nous chantons et nos voix forment un écho si puissant qu’il résonne dans tout le bassin méditerranéen.



Conte musical de la compagnie Les Voix Nomades. A partir de 6 ans. Durée 40 min .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Mediterraneo sets out to discover our deep blue sea, stirred up here and there by various currents and storms, supporting our drifting?

German :

Mediterraneo macht sich auf die Suche nach unserem großen blauen Meer, das hier und da von verschiedenen Strömungen und Stürmen aufgewühlt wird, die unser Abdriften unterstützen?

Italiano :

Mediterraneo parte alla scoperta del nostro mare blu profondo, smosso qua e là da correnti e tempeste diverse, sostenendo il nostro andare alla deriva?

Espanol :

Mediterráneo se lanza a descubrir nuestro mar azul profundo, agitado aquí y allá por diferentes corrientes y tormentas, que soportan nuestra deriva?

