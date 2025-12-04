Médocaine VTT Arsac
Médocaine VTT Arsac samedi 30 mai 2026.
Arsac
Médocaine VTT
Arsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
La 26ème Médocaine VTT se déroulera le samedi 30 mai 2026
Ouverture des inscriptions jeudi 4 décembre 2025
Au programme
> Vendredi 29 mai 2026
De 15h à 19h, salle Panchon à ARSAC retrait des dossards
> Samedi 30 mai 2026
6h30 ouverture des parkings
7h 10h30 salle Panchon à ARSAC retrait des dossards.
7h45 VILLAGE DÉPART ouverture de l’aire de départ
8h 11h VILLAGE DÉPART départ des randonnées.
11h30 16h30 arrivée des randonneurs, animations sur le Village de la Médocaine VTT à ARSAC
17h30 remise des différentes récompenses aux participants meilleurs déguisements individuels et groupes. Récompenses Vinathlon.
18h remise des différentes récompenses, cadeaux aux plus beaux déguisements
20h Grand dîner festif sous chapiteau (réservation obligatoire) .
Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Médocaine VTT
L’événement Médocaine VTT Arsac a été mis à jour le 2026-05-20 par Margaux Médoc Tourisme