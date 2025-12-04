Arsac

Médocaine VTT

Arsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

La 26ème Médocaine VTT se déroulera le samedi 30 mai 2026

Ouverture des inscriptions jeudi 4 décembre 2025

Au programme

> Vendredi 29 mai 2026

De 15h à 19h, salle Panchon à ARSAC retrait des dossards

> Samedi 30 mai 2026

6h30 ouverture des parkings

7h 10h30 salle Panchon à ARSAC retrait des dossards.

7h45 VILLAGE DÉPART ouverture de l’aire de départ

8h 11h VILLAGE DÉPART départ des randonnées.

11h30 16h30 arrivée des randonneurs, animations sur le Village de la Médocaine VTT à ARSAC

17h30 remise des différentes récompenses aux participants meilleurs déguisements individuels et groupes. Récompenses Vinathlon.

18h remise des différentes récompenses, cadeaux aux plus beaux déguisements

20h Grand dîner festif sous chapiteau (réservation obligatoire) .

Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Médocaine VTT

L’événement Médocaine VTT Arsac a été mis à jour le 2026-05-20 par Margaux Médoc Tourisme