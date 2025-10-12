Méd’Oktoberfest 5e édition à Macau Macau

Méd’Oktoberfest 5e édition à Macau Macau dimanche 12 octobre 2025.

Méd’Oktoberfest 5e édition à Macau

Salle Omnisport Nelson Mandela Macau Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

L’association Music À Macau vous invite à la 5e édition de la Méd’Oktoberfest le 12 octobre à partir de 12h.

Animations, concert, bières et repas (sur réservation uniquement) vous attendent !

Programme Concert bavarois/ animations adultes/ Animations enfants

Menu adulte

Entrée BUN’S A L’ECHINE DE PORC FUMÉ

Plat BAECKEOFFE (VIANDES MIJOTEES, POMMES DE TERRE)

Dessert STRUDEL AUX POMMES, RAISINS ET PIGNONS

Boisson 25 cl de bière

Menu enfant

PLAT SAUCISSE DE STRASBOURG X 2, ECRASE DE POMME DE TERRE

DESSERT STRUDEL AUX POMMES, RAISINS ET PIGNONS

BOISSON SIROP À VOLONTE

Table pour enfant mise en place avec animateur .

Salle Omnisport Nelson Mandela Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 26 15 64 medoktoberfest@musicamacau.fr

English : Méd’Oktoberfest 5e édition à Macau

German : Méd’Oktoberfest 5e édition à Macau

Italiano :

Espanol : Méd’Oktoberfest 5e édition à Macau

L’événement Méd’Oktoberfest 5e édition à Macau Macau a été mis à jour le 2025-09-13 par Margaux Médoc Tourisme