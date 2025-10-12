Méd’Oktoberfest 5e édition à Macau Macau
Salle Omnisport Nelson Mandela Macau Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
L’association Music À Macau vous invite à la 5e édition de la Méd’Oktoberfest le 12 octobre à partir de 12h.
Animations, concert, bières et repas (sur réservation uniquement) vous attendent !
Programme Concert bavarois/ animations adultes/ Animations enfants
Menu adulte
Entrée BUN’S A L’ECHINE DE PORC FUMÉ
Plat BAECKEOFFE (VIANDES MIJOTEES, POMMES DE TERRE)
Dessert STRUDEL AUX POMMES, RAISINS ET PIGNONS
Boisson 25 cl de bière
Menu enfant
PLAT SAUCISSE DE STRASBOURG X 2, ECRASE DE POMME DE TERRE
DESSERT STRUDEL AUX POMMES, RAISINS ET PIGNONS
BOISSON SIROP À VOLONTE
Table pour enfant mise en place avec animateur .
Salle Omnisport Nelson Mandela Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 26 15 64 medoktoberfest@musicamacau.fr
