Medrano – Le grand cirque sur glace Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-26 17:00 – 18:30

Gratuit : non 19 € à 55 € 19 € à 55 € Billetterie : cirquemedrano.fr/dates-et-villes Tout public, Jeune Public, En famille

Quand la magie du cirque rencontre l’éclat de la glace… Acrobates, patineurs et équilibristes évoluent dans un décor étincelant où chaque mouvement devient une danse cristalline.Entre prouesses aériennes et glissades envoûtantes, ce spectacle unique vous transporte dans un univers féérique, aussi fragile que la neige et aussi puissant que le feu de la passion. Durée : 1h30 Représentations du 26 décembre 2025 au 11 janvier 2026

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.cirquemedrano.fr/dates-et-villes/



Afficher la carte du lieu Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc et trouvez le meilleur itinéraire

